Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Taha Yasin Yıldız hastanemizde göreve başlamış bulunmaktadır. Uzmanımızın göreve başlamasıyla birlikte, baş, boyun, kulak, burun ve boğazda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi konusunda, MHRS sisteminden ve ayaktan randevu alabilirler. Hastanemizdeki her branştan hekimlerimizle Yozgat’a en iyi sağlık hizmetini verme gayreti içerisinde olacağız."

Son atamalarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne görevlendirilen Op. Dr. Taha Yasin Yıldız ise "Yozgat Şehir Hastanesinde hasta kabulüne başlamış bulunmaktayım. Kulak Burun Boğaz hastalıkları sadece isminde geçen hastalıklara değil baş ve boyun ile ilgili rahatsızlıklar konusunda da tedavilerimizi gerçekleştirmekteyiz. KBB bölümünün kapsamına giren yapılar kulak, burun, nazal yol, sinüsler, gırtlak, ağız, üst yutak, tükürük bezleri, troit şeklindedir. Tüm hastalarımıza şimdiden acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi