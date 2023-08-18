Öğrencileri ile sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, onlar Türkiye’de meslek eğitiminin öneminden bahsetti.

Aksoy, mesleki ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamak olduğunu söyledi.

Ayrıca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy “Bu amaç doğrultusunda bizler de Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitimlerine azami önem veriyoruz. Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin her aşamasında donanımlı olmaları için gayret gösteriyoruz. Eğitim alan öğrencilerimizden geri dönütler alarak iyileştirmelerde bulunuyoruz. Bugün ziyaretimize gelen MESEM öğrencileriyle verilen eğitim artı ve eksi yönlerini değerlendirme imkanı bulduk. Geleceğin kalifiye ve teknik elemanlarının yetişmesinde emek harcayan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve uygulamalı eğitim ortamı sağlayan ustalarımıza teşekkür ederim” dedi. Melike Aslı Arslan