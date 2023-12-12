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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Aday Adayı ve aynı zamanda Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.





Dün oynanan MKE Ankaragücüspor - Çaykur Rizespor maçında, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler sahaya girip, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırıda bulunmuştu.

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Aydoğmuş, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:" Futbolda şiddete Hayır diyorum. Şiddeti yapanları lanetliyorum. Spor, dostluk, barış ve kardeşliktir. Asla gölge kabul etmez. Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak, dün oynanan Ankaragücü Rize spor maçında, Ankaragücü Spor kulübü başkanı ve sporcuları tarafından FİFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e karşı alçakça yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Türk futboluna gölge düşüren bu saldırıyı yapanların en ağır cezayla cezalandırılmasını diliyorum. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun diyor, futbolun kırmızıdan uzak, yeşil sahalarda oynandığını ve böyle ahlaksız insanların Türk Futbolunda yeri olmadığını söylemek istiyorum" dedi.