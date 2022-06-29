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Yozgat yolunu bulamıyor!

Baş tarafı 1'de; Kayseri Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat, karayollarında sahipsiz kalmaya devam ediyor. 

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Yozgat yolunu bulamıyor!

MALZEMELER KALİTESİZ Mİ?
Her sene kış aylarından sonra düzenli olarak tadilatı yapılan alt geçitte ‘malzemeler kalitesiz mi?’ sorusunu akıllara getiriyor. Vatandaşlar tarafından tepki çeken tadilat işlemleri ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Malzemeler kaliteli ise, her sene neden tadilat yapılıyor? Kalitesiz ise, neden daha kaliteli malzeme kullanılmıyor? Soruları Yozgatlılarca merak konusu oldu.  Sürücülerin de tepkisini alan çalışmalar zor anlar yaşatarak, trafiğin güçlükle ilerlemesine sebep oluyor. 
YOZGAT KİMSESİZ Mİ?
Yozgatlı birçok siyasetçinin bulunması ama düzenli işlerin yapılmaması tepkileri topladı. En basit örneği ile düzen tutmayan alt geçit çalışmaları.
İktidar partisine mensup, bir Bakan ve milletvekili ile Ankara’da temsil edilen Yozgat’ın makus talihi değişecek mi? Yıllardır bozulan asfaltlardan yakınan, bozuk yollarda mücadele eden Yozgatlılar bu konuda özellikle iktidar partisinin temsilcisi olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ve Milletvekili Yusuf Başer’in bu mağduriyete bir son vermelerini istiyorlar. 
»Haber Merkezi
 

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Yozgat Yolunu Bulamıyor
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