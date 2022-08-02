Yılmaz’dan, öğrencilere hediye

5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS) ilçe genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Yılmaz, dereceye giren öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz LGS birincisi İlhami Emir Yüksel, ikinci Osman Tosun ve üçüncü Emir Işık’ı belediyemizde misafir ettik. Kardeşlerimiz ilçe genelinde ilk 3’e girmiş olmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu başarıları bizlerin göğsünü kabarttığı. Umuyoruz ki, bu başarıları daim olur. Bu duygu ve düşünce ile sınavda göstermiş oldukları başarılarından dolayı emekleri bulunan ailelerine, öğretmenlerine, okul müdürlerine ve milli eğitim camiasına ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah öğrencilerimizin başarılarını daim etsin” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, konuşması sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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