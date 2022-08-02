Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.656,32
ALTIN
1.019,76
DOLAR
17,90
STERLİN
21,99
EURO
18,42

Yılmaz’dan, öğrencilere hediye

Liselere Giriş Sınavında (LGS)  ilçe genelinde ilk üçe giren öğrencileri, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz makamında ağırladı. 

02 Ağustos 2022 Salı 02:11
Yılmaz’dan, öğrencilere hediye

5 Haziran 2022 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS)  ilçe genelinde ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul ederek çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Yılmaz, dereceye giren öğrencilerin başarısında emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemiz LGS birincisi İlhami Emir Yüksel, ikinci Osman Tosun ve üçüncü Emir Işık’ı belediyemizde misafir ettik. Kardeşlerimiz ilçe genelinde ilk 3’e girmiş olmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. Bu başarıları bizlerin göğsünü kabarttığı. Umuyoruz ki, bu başarıları daim olur. Bu duygu ve düşünce ile sınavda göstermiş oldukları başarılarından dolayı emekleri bulunan ailelerine, öğretmenlerine, okul müdürlerine ve milli eğitim camiasına ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah öğrencilerimizin başarılarını daim etsin” ifadelerine yer verdi.
Yılmaz, konuşması sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YılmazdanÖğrencilere Hediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski malzemeler kütüphaneyle hayat buldu
Eski malzemeler kütüphaneyle hayat buldu
Yapılmadık yol kalmayacak
Yapılmadık yol kalmayacak
Hasat yapıldı
Hasat yapıldı
Dönüşüm başladı
Dönüşüm başladı
Mitinge davet
Mitinge davet
Zehir ile mücadele devam ediyor
Zehir ile mücadele devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim