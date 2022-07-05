Yaşayan kültüre destek

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında uygulanmaya başlanan, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkârlar yetiştirilmesine destek sağlanacağını belirtti.

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme, yetiştirme, makine, teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verileceğini belirten İl Müdürü Işık, “Bu destek programının hedefi, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen, usta çırak ilişkisi içerisinde yürütülen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Bu destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir. Ayrıca, işletme sahibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartına sahip olması veya yaşayan insan hazineleri ulusal envanterinde yer alması durumunda da destek programından faydalanabilecektir. Bu destek programından yararlanmak isteyen işletmeler, ön başvurularını 24 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne online olarak yapacaklardır. Ön başvuru yapabilecek işletmelere ilişkin özel hususlar, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır. Ön başvuruları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü en geç 22 Temmuz tarihine kadar alacak olup ön başvuru değerlendirmesini geçecek olan işletmeler, KOSGEB İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ön başvuruları değerlendirilerek başvuruları uygun bulunan işletmeler, yaşayan kültür mirası işletmeler desteği programına kesin başvurularını 15 Ağustos ile 02 Eylül tarihleri arasında KOSGEB - KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapacaklardır. Başvuru sistemi, 02 Eylül Cuma günü saat 23.59’da başvuruya kapatılacaktır. Herhangi bir mazeretten ötürü mağduriyet yaşanmaması için 05 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’a kadar başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi açık olacaktır. 05 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’a kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği Programı hakkında ayrıntılı bilgiler, www.kosgeb.gov.tr adresinden ve KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi.

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