Vatandaşlar uyarıldı

Belediye ekiplerince Hacı Hasan Bor Parkı’nda yer alan ağaçlarda böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. Vatandaşların ilaçlama dolayısıyla park içerisinde yer alan meyve ağaçlarındaki meyvelerden yememeleri gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “Hacı Hasan Bor Parkına giden hemşehrilerimizin kendilerinin ve çocuklarının park içerisinde bulunan meyve ağaçlarında ki meyvelerden 2 veya 3 gün süreyle yememeleri ya da yıkadıktan sonra yemeleri tavsiye olunur. Park içerisinde yer alan ağaçlarda böcek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldığından dolayı tavsiyemizi dikkate almanızı rica eder tüm hemşehrilerimize iyi günler dileriz” dedi. Haber Merkezi