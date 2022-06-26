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Vatandaşın gözü belediyede

Yozgat Belediyesi tarafından 6 Haziran tarihi itibari ile belediyede çalışmak üzere 9 farklı kadroda personel alımı yapılacağı duyuruldu.

26 Haziran 2022 Pazar 02:21
Vatandaşın gözü belediyede

Duyuruda 108 işçi ve personelin alınacağı bildirilirken en az ilkokul mezunu olma şartı arandı. İŞKUR Kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanmış olan işçi alımı ve personel alımı ilanına göre Yozgat Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere ilan yayımladı. En az ilkokul mezunu adaylar içerisinden personel alımı yapılacağı duyurulurken, alım yapılacak kontenjanlar ise şu şekilde açıklandı: 2 Şehir Plancısı, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Makine Teknikeri, 1 Peyzaj Mimarı, 1 İç Mimar, 1 Cankurtaran (Kadın), 1 Eksvatör Operatörü, 5 Şoför Yük Taşıma ve 95 Beden İşçisi. 
‘GELİR DÜZEYİ EN DÜŞÜK OLAN KİŞİLERE ÖNCELİK VERİLECEK’
6 Haziran tarihinde başlayan ve 10 Haziran tarihinde sona eren personel alımı başvurusu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Personel alımı ilanımız için ilimiz genelinden yaklaşık 3 bin başvuru yapılmıştır. Başvuru yapan kişiler mülakata çağırılarak, eğitim düzeylerine göre genel kültür soruları soruldu. Soru içeriklerimizin çoğu yerel olmakla birlikte genel kültür sorularıdır. Bir eleme yapmak zorundayız. Bu yüzden herhangi bir haksızlık olmaması adına, başvuru yapan kişilerin eğitim seviyelerine göre sorular seçilerek mülakatlarımız yapıldı. Alfabetik sıraya göre yaptığımız mülakatla ilgili tarih, saat ve mekân bilgileri başvuru yapan arkadaşlarımıza mesaj yoluyla bildirildi. 2 hafta süren mülakat sonrası ise mülakatı geçen kişiler arasından gelir düzeylerine bakılarak personel alımını gerçekleştireceğiz. Personel alımında en fazla beden işçisi alacağız. Haksızlık olmaması adına gelir düzeyi en düşük olan kişilere öncelik verilecek.” 
‘PERSONEL İHTİYACI YAŞAMAMAK İÇİN ALIM YAPIYORUZ’
İşçi alımı yapmalarındakini neden ile ilgili bilgi aktaran yetkililer, “Emeklilikte yaşa takılan personellerimizin emekli olmaları halinde boşalacak kadrolar için bu alımı yapıyoruz. Her yıl yapılan Toplum Yararına Programı (TYP) bu yıl yapılmıyor. Bu yüzden bizde ileriye dönük olarak personel ihtiyacı yaşamamak için böyle bir alım gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi. 
Personel alımı için başvuruda bulunan ve mülakata katılan Nurettin Uçar, “Beden işçisi olarak başvuruda bulundum. Mülakatta önce kendimizi tanıtıyoruz. Daha sonra sorular soruluyor. Bana AFAD hangi bakanlığa bağlıdır, İstiklal Marşımızın yazarını kimdir, Turgut Özal kaçıncı cumhurbaşkanıdır ve Türkiye’deki ilk demir çelik fabrikası nereye kurulmuştur diye sorular sordular. Hepsini cevapladım. Değerlendirme aşamasında şansımıza ne çıkarsa artık hayırlısı olsun” dedi.
»Sema Nur Koçaker

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Vatandaşın Gözü Belediyede
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