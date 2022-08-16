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‘Üretimi artırmayı amaçlamaktayız’

Yozgat’ta 5 köyde uygulanan yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı yapıldı.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
‘Üretimi artırmayı amaçlamaktayız’

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde ekimi yapılan yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı gerçekleştirildi. 
Arpa çeşit demonstrasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde merkez, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 5 köyde uygulanıp demonstrasyonun hasadı yapılarak verimleri belirlendi.
Yapılan arpa çeşit demonstrasyonu ve hasadı ile ilgili olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve TSÜAB’a üye özel sektör firmaları tarafından son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de geliştirilen bu yeni çeşitlerin ekimlerini çiftçi şartlarında uygulayarak yerli tohumluklarımızı çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtmaktayız. Bu vesileyle çiftçimizin aldığı verimi artırarak ilimizin üretimini artırmayı amaçlamaktayız.” dedi.
‘ARANAN BİR ÇEŞİT’
Arpa çeşidine göre 250 ila 500 kilogram verim elde edildiğini de söyleyen İl Müdürü Özkaya, “Bu üretim sezonunda Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan arpa çeşitlerinden Yalın, Akar, Anka06, Bozlak, Misket, Sinanbey ve özel bir tohumculuk firması tarafından geliştirişmiş olan Mizgin çeşitleri 5 köyde 5 çiftçimizle birlikte ekildi. Hasatları teknik personelimiz ve çiftçilerimizle birlikte yapıldı. Çeşitlere göre 250 ila 500 kilogram civarında verimler alındı. Bunlardan ilk defa geçen yıldan beri ekimini yaptığımız Yalın çeşidine ayrıca değinmek istiyorum. Bu arpa çeşidimiz kavuzsuz arpa çeşididir. Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu. »İHA

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