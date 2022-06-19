Tren hattı ulaşıma kapandı

Kaza yerine giderek incelemede bulunan Vali Ziya Polat, Ankara’dan Diyarbakır’a giden ve tren hattının kapanması sonucu yolda kalan yolcularla görüşerek, ekiplerin çalışmaları sonucunda tren hattının açılarak en kısa sürede yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.
Haber Merkezi
Kaza yerine giderek incelemede bulunan Vali Ziya Polat, Ankara’dan Diyarbakır’a giden ve tren hattının kapanması sonucu yolda kalan yolcularla görüşerek, ekiplerin çalışmaları sonucunda tren hattının açılarak en kısa sürede yolcuların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.