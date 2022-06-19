Tren hattı ulaşıma kapandı

Kayseri-Yeşilhisar ile Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treni Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.