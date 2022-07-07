Toplantı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında Fatih Ortaokulunda toplantı yapıldı. Toplantıya Şube Müdürü Haluk Timur ve ilçede bulunan ortaokul müdürleri katıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci ve yıl sonu değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, yaz okulu ve yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgili konular görüşüldü. Ayrıca toplantıda yaz tatili döneminde okullarda yapılacak tadilat ve tamirat konularında genel durumlar görüşüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, okul müdürlerine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. »Haber Merkezi