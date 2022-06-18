Teşekkür ziyareti

Ev işi yaparken üzerine sıcak su dökülen ve yüzünde 3’üncü dereceden yanıklar oluşan Mahmuriye Kahriman, Mayıs ayının başından itibaren İstanbul’da tedavi görüyordu. Mahmuriye hanımın sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz: “Ev işi yaparken yüzüne sıcak su dökülen vatandaşımız, önce devlet hastanemize başvurdu. İlk müdahalesi hastanemizde yapıldı. Ardından yanık derecesi sebebiyle İstanbul’da bir devlet hastanesinde tedavi süreci başladı. Hastaneye yatışının ardından bir aylık bir tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Bu süreçte büyük gayret sarf eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, vatandaşımız adına şükranlarımı sunuyorum. Kahriman ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Haber Merkezi