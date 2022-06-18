Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13
az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Teşekkür ziyareti

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Evde geçirdiği kaza sonrası yüzü yanan Mahmuriye Kahriman, Kaymakam Ali Açıkgöz’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Teşekkür ziyareti

Ev işi yaparken üzerine sıcak su dökülen ve yüzünde 3’üncü dereceden yanıklar oluşan Mahmuriye Kahriman, Mayıs ayının başından itibaren İstanbul’da tedavi görüyordu. Mahmuriye hanımın sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Kaymakam Açıkgöz: “Ev işi yaparken yüzüne sıcak su dökülen vatandaşımız, önce devlet hastanemize başvurdu. İlk müdahalesi hastanemizde yapıldı. Ardından yanık derecesi sebebiyle İstanbul’da bir devlet hastanesinde tedavi süreci başladı. Hastaneye yatışının ardından bir aylık bir tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Bu süreçte büyük gayret sarf eden hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, vatandaşımız adına şükranlarımı sunuyorum. Kahriman ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Teşekkür Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dönem tamamlandı
Bir dönem tamamlandı
Bu rekor Yozgat’ın
Bu rekor Yozgat’ın
Yolculuğunu sürdürüyor
Yolculuğunu sürdürüyor
9 ilde operasyon
9 ilde operasyon
Ekipten ziyaret
Ekipten ziyaret
inşaatı inceledi
inşaatı inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim