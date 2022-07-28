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Tercihleri proje okulu

Sarıkaya ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 297 öğrenci katılım sağladı. İlçede bu yıl toplamda 379 öğrenci ilköğretimden mezun olurken 297 öğrenci LGS sınavına girdi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Tercihleri proje okulu

350 öğrenci lise tercihi yaparken, merkezi yerleştirme ile 131 öğrenci, yerel yerleştirme ile ise 181 öğrenci liselere yerleşti. Toplam da 312 öğrencinin tercih ettiği liseye yerleşme hakkı kazandığını belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Öğrencilerimiz İstanbul Kabataş Anadolu Lisesi başta olmak üzere il dışı ve ilimiz dahilinde Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu lisesi türlerinde değişik okullara yerleşme başarısı göstermişlerdir. Bunun yanında birçok öğrencimiz de elde ettiği başarılı sonucuyla Fen ve Sosyal Bilimler liselerine gitme imkanına sahipken tercihlerini Proje Okulu olan Şehit Aksoy Anodolu Lisemizden yana kullanarak bizleri mutlu ve onure etmiş bunun yanında sorumluluğumuzu da arttırmışlardır” ifadelerini kullandı. 
‘BAŞARIMIZ ARTACAK’ 
LGS sınavında yakalanılan başarıyı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) da başarıyı yakalayacaklarını söyleyen Yoldaş, “Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminden itibaren LGS' de yakalamış olduğumuz başarı düzeyimizi devlet büyüklerimizin yoğun mücadeleleri sonucu ilçemize kazandırılan Proje Okulumuzun öncülüğünde inşallah YKS düzeyinde de yakalayacağımızdan hiçbir endişemiz bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.
SINAVLA İLK ÖĞRENCİLER ALINDI
Proje okulunun bu yıl ilk defa sınavla öğrenci alımı yapıldığına değinen Yoldaş, “Okulumuz bu yıl ilk defa sınavla öğrenci alımı yapıyor olmasına rağmen velilerimiz ve öğrencilerimiz bizlere inandın, güvendi ve tercihlerini okulumuzdan yana kullandı. Okulumuza yerleşenler arasında öyle öğrencilerimiz bulunmaktadır ki sahip olduğu yüzdelik dilimle başarılarıyla ülke düzeyinde marka haline gelmiş okullarımıza yerleşme imkanına sahipken tek tercihle okulumuzda, ilçemizde kalmayı tercih etmişlerdir. Bizler bu güvenin karşılığını vermekle mükellef olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminden itibaren çok daha yoğun tempoyla çalışacak okulumuzun ve onun öncülüğünde diğer liselerimizin arzulandığı şekilde gerek eğitim gerekse öğretim noktasında hak ettiği yere kavuşması noktasında azami gayret göstereceğiz. 
Eğitim ve öğretim birbirini tamamlayan biri olmadan diğerinin değer kazanamadığı birbirine bağlı iki önemli olgu. Kaliteli bir eğitimle taçlandırılmış kaliteli öğretim seviyesine ulaşmak en büyük idealimizdir” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Tercihleri Proje Okulu
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