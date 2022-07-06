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Temmuz dolu dolu

Sorgun Belediye Başkan M. Erkut Ekinci, Temmuz ayında düzenleyecekleri etkinlikle bu ayın dolu dolu geçeceğini söyledi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Temmuz dolu dolu

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada; belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Ekinci, “Belediyemiz tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek birbirinden güzel etkinlikler belli oldu. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler kapsamında; 21-24 Temmuz tarihinde ‘El Emeği Eserleri Sergisi ve Pazarı’ düzenliyoruz. Kadınlar üretiyor, satışını yapıyor ve ev bütçelerine katkıda bulunuyor. 23-24 Temmuz tarihinde ‘Olta Balıkçılığı Turnuvası’ düzenliyoruz. Mükremin Gölet’i etrafında 2 gün sürecek turnuvayı balık tutkunlarının kaçırmamasını öneririz çok çekişmeli bir yarış olacak. 29 Temmuz – 07 Ağustos Tarihlerinde ‘Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Günleri’ ile bölgemizde bir ilki gerçekleştirerek inşaat ve gayrimenkul sektörüne yön vereceğiz” diye konuştu. »Haber Merkezi
 

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Temmuz Dolu Dolu
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