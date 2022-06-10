Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
parçalı az bulutlu
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.571,57
ALTIN
1.020,98
DOLAR
17,19
STERLİN
21,69
EURO
18,33

Sene-i devriyesinde unutulmadı

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, Ülkücü Şehit Yusuf İmamaoğlu’nun sene-i devriyesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

10 Haziran 2022 Cuma 00:04
Sene-i devriyesinde unutulmadı

İlçe Başkanlığı tarafından ilçe genelinde Ülkücü Şehit Yusuf İmamaoğlu’nun sene-i devriyesinde içerisinde 35 kuruş ve Yusuf İmamoğlu’nun şehadetini anlatan yazı taşıyan zarflar dağıtıldı. 
Şefaatli Ülkü Ocakları Vakfı Temsilcisi İsmail Durukan, “Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu,8 Haziran 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü son sınıfında okurken, Yüksek öğretmen okulu öğrencilerinin karnelerini imzalatmak üzere okuluna gittiğinde, silahlı grubun yaylım ateşine maruz kalarak ağır yaralanmış hastaneye zamanında götürülemeyerek şehit düşmüştü. Şehit olduğu zaman cebinde 35 kuruş para çıkmış ve otopsi sırasında da 2 gündür hiçbir şey yememiş olduğu tespit edilmişti. Ülkücü şehit anısına ilçe genelinde zarf içerisinde 35 kuruş ve Yusuf İmamoğlu’nun şehadetini anlatan notlar koyarak dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Senei Devriyesinde Unutulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelir eğitime
Gelir eğitime
El emeği pazarı
El emeği pazarı
Sözleşme imzalandı
Sözleşme imzalandı
KADES var şiddet yok
KADES var şiddet yok
Minikler sahnede
Minikler sahnede
Bilim Fuarı açıldı
Bilim Fuarı açıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim