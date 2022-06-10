Sene-i devriyesinde unutulmadı

İlçe Başkanlığı tarafından ilçe genelinde Ülkücü Şehit Yusuf İmamaoğlu’nun sene-i devriyesinde içerisinde 35 kuruş ve Yusuf İmamoğlu’nun şehadetini anlatan yazı taşıyan zarflar dağıtıldı.

Şefaatli Ülkü Ocakları Vakfı Temsilcisi İsmail Durukan, “Ülkücü şehit Yusuf İmamoğlu,8 Haziran 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü son sınıfında okurken, Yüksek öğretmen okulu öğrencilerinin karnelerini imzalatmak üzere okuluna gittiğinde, silahlı grubun yaylım ateşine maruz kalarak ağır yaralanmış hastaneye zamanında götürülemeyerek şehit düşmüştü. Şehit olduğu zaman cebinde 35 kuruş para çıkmış ve otopsi sırasında da 2 gündür hiçbir şey yememiş olduğu tespit edilmişti. Ülkücü şehit anısına ilçe genelinde zarf içerisinde 35 kuruş ve Yusuf İmamoğlu’nun şehadetini anlatan notlar koyarak dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.

Haber Merkezi

