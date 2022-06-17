‘Sanat Gecesi’ düzenlendi

Gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe protokolü, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Şiir dinletisi, koro ve oyun gösterileri ile halk oyunları gösterisinin sergilendiği programla ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizin hayat rehberi kıymetli öğretmenlerimiz, okul idarecilerimizin koordinesinde yıl boyunca yavrularımıza kaliteli eğitim sunabilmek için emek verdiler ve çok çalıştılar. Bizler de öğretmenlerimiz için sene sonunda eğlenceli bir gece hazırlamayı ve bir nebze olsun üzerlerine yüklenen sorumluluk stresinden uzaklaştırmak istedik. Bu amaçla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Sanat Gecemizin hazırlanmasında emekleri olan kıymetli öğretmenlerimize davetimize icabet eden İlçe protokolümüze teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi