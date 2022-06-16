Şampiyonada 4 madalya

Şampiyonada gösterdikleri performans ile büyük beğeni toplayan Yozgatlı güreşçilerden 100 kiloda mindere çıkan Aziz Akyüz 1’inci olurken, 57 kiloda Mert Kaan Yozgat ve 75 kiloda Sadettin Efe İcik 3’üncü, 63 kiloda Dogukan Koç ise 5’inci oldu. 49 ilden 700 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgatlı güreşçiler, kendilerini izlemeye gelen antrenörler tarafından da büyük beğeni topladı. Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen U15 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin ‘’Bugün bu salonda 15 yaş altı 700 kardeşimiz 49 ilden buraya gelerek ter döktüler. Bu şampiyonaya katılmış kazanmış kaybetmiş bütün sporcularımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu spor ata sporumuz, mirasımız ve biz bu sporu en iyi yapan milletlerden birisiyiz. Çok yiğit pehlivanlar, büyük şampiyonlar yetiştirdik. Bu spor fedakarlık ve çaba gerektiren bir spordur. Biz bütün sporlara olduğu gibi güreşe de elimizde ki imkanlarımızı açmış durumdayız’’ dedi.

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise ‘’2022 yılının son Türkiye Şampiyonası’nı Türkiye’mizin başkenti Ankara’mızda yapmak istedik ve şu anda burada gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye Güreş Federasyonu yönetimini devir aldığımız ilk günden itibaren gençlik bizim geleceğimizdir düşüncesi ile çıktığımız bu yolda siz geleceğin şampiyonu kardeşlerimizi çok önemsiyoruz. Bu genç sporcu kardeşlerimiz ileride Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları yaşayarak ülkemizi gururlandıracak evlatlarımız olacaklar. Kazasız belasız, centilmenlik içerisinde müsabakalar diliyorum’’ diye konuştu.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi. »Haber Merkezi