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Projeye devam

Yozgat İl Müftülüğü tarafından engellilerin de camileri kullanarak ibadetlerini yapmalarına olanak sağlanması amacıyla düzenlenen “Engelsiz Cami- Engelsiz İbadet” projesi devam ediyor.

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Projeye devam

4’üncüsü Abdulhamithan Caminde gerçekleştirilen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu'nun sohbeti ile devam etti. Programda ayrıca İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Mehmet Taşçı, engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ali Gülden, “ Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı, engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla “Engelsiz Cami- Engelsiz İbadet” projesini yürütülüyor. Bu çerçevede toplumun önemli bir kesimini teşkil eden engelli bireylerin de caminin manevi ikliminde buluşmalarını sağlamak, engelliler arasında konuşmayı temin etmek ve onları sosyal ortamlarda daha fazla görünür kılmak için engellilere yönelik “Engelsiz Cami Buluşması’’ programının dördüncü Abdulhamithan Caminde geçekleştirildi” dedi.
»Haber Merkezi

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Projeye Devam
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