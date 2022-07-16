Program düzenlendi

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Molla Hüsrev Caminde şehitler için okunan Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, “Aziz şehitlerimizi manevi huzurlarında dualarla yad ederek, Molla Hüsrev Caminde Şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif programına katıldık.

Aziz Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan Rahmet muhterem ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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