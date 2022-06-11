Piknik alanları hazırlanıyor

Vatandaşların yayla mevkiinde bulunan göletin çevresinde daha güzel ve rahat zaman geçirmeleri için piknik bankları yerleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı İrfan Akın, “Pandemi sonrası kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşlarımızın daha rahat ve huzur ortamlarda vakit geçirmelerini istiyor ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz ayları ile birlikte insanlarımız evlerinden çıkarak dışarıda daha fazla vakit geçirmek isteyecekler. Bizde onların böyle ortamlara kavuşması için çalışacağız. Bu doğrultuda Kadışehri yayla mevkiinde bulunan göletimizin daha güzel bir görünüme kavuşması ve vatandaşlarımızın bu güzel ortamda hoşça vakit geçirmelerine katlı sunmak için göletimizin etrafına piknik bankları yerleştirdik. Halkımıza hayırlı olsun” dedi. Haber Merkezi