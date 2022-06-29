Pancar çiftçileri konuşuldu

Ziyaret ile ilgili Belediye Başkanı Büyük, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akay bey Ovakent beldemizi ve belediyemizi ziyarette bulundular. Kasabamız pancar çiftçileri hakkında istişare yaparak çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerinin bu nazik ziyaretlerinden ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi

