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Öğrenciler vatandaşın yanında

Yozgat’ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim ve bilgilendirme, eşya ve malzeme temini ile yapım ve onarım alanlarında etkinlikler yapılarak vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Öğrenciler vatandaşın yanında

İl genelinde 6 Çok Programlı Anadolu Lisesi, 25 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 Güzel Sanatlar Lisesi ve 8 Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere toplamda 40 okul projeye dahil oldu. Proje kapsamında eğitim ve bilgilendirme alanında; 103 etkinlik yapılıp, 630 haneye ziyarette bulunularak toplamda bin 31 vatandaşa hizmet verildi. Eşya ve malzeme temini alanında ise; 27 etkinlik yapılıp, 158 haneye ziyarette bulunularak 313 vatandaşa, yapım ve onarım işleri alanında; 50 etkinlik yapılıp, 140 haneye ziyarette bulunularak, 305 vatandaşa yardım edildi. Bunun yanı sıra 493 görevli öğretmen ve bin 324 görevli öğrencinin katılımı ile 928 haneye ziyarette bulunularak, yapılan 180 etkinlikten bin 649 vatandaş yararlandı. 
Projeyle hem öğrencilerin iyilik yapma, hayır işleme duygusunun geliştiğini hem de meslek liselerinin tanıtımının yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Öğrencilerimizin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlarımıza yardım etmelerine de fırsat oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz burada, vatandaşlarımızı ziyaret ederek tahrip olan ev eşyalarını tamir edip tadilatını gerçekleştiriyorlar. Eşya ve malzeme temini alanında öğrencilerimiz vatandaşlarımıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi
 

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Öğrenciler Vatandaşın Yanında
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