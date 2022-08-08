Mücadele devam ediyor

Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 01 Ağustos – 07 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 9 operasyonda 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik suçlarından aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Operasyon sonunda; 46 adet Sentetik Ecza maddesi, 13 gr. Metamfetamin maddesi, 21 gr. esrar maddesi, zehir madde paketleme malzemesi ve zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği belirtildi. »Haber Merkezi