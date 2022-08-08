Mücadele devam ediyor

Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 01 Ağustos – 07 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 9 operasyonda 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik suçlarından aranan 1 şahıs ise yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Operasyon sonunda; 46 adet Sentetik Ecza maddesi, 13 gr. Metamfetamin maddesi, 21 gr. esrar maddesi, zehir madde paketleme malzemesi ve zehir madde kullanmak için aparatlar ele geçirildiği belirtildi. »Haber Merkezi
08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:11