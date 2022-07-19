Kurslara ziyaret

Yaz okulu ziyaretleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Öğrenciler ile sohbet eden Yoldaş, öğretmenlerden ve idarecilerden kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yoldaş, “Çalışanlarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve İdarecilerimize teşekkür ederim” dedi.

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