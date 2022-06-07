KOŞA KOŞA TOPLADILAR

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yozgat Gençlik Merkezi üyesi gençler, gönüllü gençler ve gençlik liderleri Kirazlı Göleti çevresinde daha temiz bir dünya için Plogging etkinliği yaptı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz’ın da katıldığı etkinlikte gençler koşarak çevre temizliği yaptı. Sapmaz, bakanlıkları tarafından gençler hedeflenerek genç birey-doğa ilişkisi ekseninde yürütülen ‘Yeşil Beceriler Projesi’ ile 10 adımda daha yeşil bir dünya için gençlerin doğaya karşı saygı ve sevgi duygularının içselleştirilmesine, çevresel duyarlılığın gelişmesine, gençlerin doğanın içerisinde anılar, deneyimler ve beceriler edinerek çevresel duyarlılık eğilimlerini deneyimlerle zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sapmaz, Bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak, doğanın tadını doyasıya çıkaracakları ve üretecekleri sanat atölyeleri, ekoloji ve doğa temalı etkinlikler, doğa bilimleri atölyeleri, sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek farklı gönüllülük çalışmaları ile projelere liderlik etmelerini sağlayacak farklı adımlardan oluşan etkinliklerin derlenmesiyle sürdürülebilir bir ekolojik gençlik projesi olarak Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirdiklerini belirtti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gençlerin çevreye olan duyarlılığını göstermek ve çöp körlüğüne dikkat çekmek adına çevre koruma haftasında ‘Daha Temiz Bir Dünya İçin Koş’ sloganı ile ülke genelinde ‘Plogging’ etkinliği düzenlediklerini dile getire Sapmaz, ‘’Plogging etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizce caddede, ormanda veya sahilde belirlenecek bir rota çerçevesinde gönüllü gençlerimizin katılımı ile hem spor yürüyüşü hem de çevre temizliği yapılmıştır. Kirazlı göletinin etrafında yapılan yürüyüş ve temizlikte çok sayıda cam şişenin olması dikkat çekmektedir. Muhtemel orman yangınlarına davetiye çıkaran cam ve plastik şişeler toplanarak poşetlendi ve Belediye temizlik işleri tarafından alınması sağlandı. Gençler ile farkındalık oluşturmak ve çevre duyarlılığını oluşturma adına katılan gençlerimize ikram yapıldı katılan gençlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.

AKDAĞMADENİ’NDE DE

ÇÖPLER TOPLANDI

Öte yandan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde eğitim alan Basketbol ve Atletizm eğitimlerine katılan sporcular ve çevre timleri ile Plogging etkinliği yaptı. »İhsan Çelikkaya