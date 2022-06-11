Konferansa davet

Bugün saat 11.00’da düzenlenecek olan konferansta ‘Din İstismarıyla Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konusu işlenecek. Sarı Zeybek Kültür Merkezinde konferans salonunda düzenlenecek olan konferans İlçe Vaizi Sedat Albayrak tarafından verilecek.

Haber Merkezi