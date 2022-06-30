İhmale gelmeyin!

Süne mücadelesinde çiftçilerin ilaçlamayı ihmal etmemesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirten İl Müdürü Özkaya, 2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama programı kapsamında Yozgat’ta süne mücadelesi nimf surveyi sonucunda nimf oranlarının Yozgat ortalamasına göre yüksek çıkmasından Merkez, Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ilçelerinde süne ilaçlama kararı alındığını ifade etti. Alınan karar kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayatören köyünde 14 bin dekar hububat ekili alanda süne ilaçlaması yapıldı. Yapılan ilaçlama çalışmalarına İl Müdürü Tanju Özkaya, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürümüz Salih Seren, Yozgat il koordinatörleri ile Merkez 1 ve 2 no’lu ekiplerin ve civar köylerdeki üreticiler katıldı.

Özkaya yapmış olduğu açıklamada; “İl ve ilçe müdürlüklerimizle beraber tarımsal üretimin aksamamasıyla ilgili olarak bütün ekiplerimizle arazide olduğumuzu belirtmiştir. Malum üzere Yozgat’ımız hububatta önemli üretim merkezlerimizdendir. Gıdanın bu kadar önemli olduğu zamanlarda dekarda maksimum ürün almak birinci hedeflerimizdendir. Bu bağlamda hububatın önemli zararlılarından olan süne-kımıl ile ilgili olarak son bir aydır hafta sonları da dahil merkez ve 13 ilçe müdürlüklerimizde bir kontrol, 20 ekip, 73 teknik, 13 idari personellerimizle toplam 1.500.000 dekar alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilaçlama kararı alınan yerler neticesinde üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca basın yoluyla da diyorum ki; ‘Bir saniye bile gecikmeden İl ve İlçe müdürlüklerimizden bilgi alarak derhal süne ilaçlamasını yapınız. Hesabımıza göre dekar başına 150 lira ilaçlama maliyeti ile üreticilerimiz bin liralık gelir elde edecektir. Daha önemlisi bu ürünler milli servetimizdir. Bu yüzden bir an önce ilaçlamaya başlayınız” ifadelerini kullandı.

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