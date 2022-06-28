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Hizmet ve şeref ödülü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş yıldönümünde; 81 ilden gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara’da Birlik Merkezi’nde buluştu.

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Hizmet ve şeref ödülü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya Boğazlıyan Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, TOBB Genel Kurul Delegesi H. Alparslan Coşar ve Genel Sekreter Ali Ayık katılım sağladı. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB’un 70. Yıl etkinliği buluşmasında 10-20-30 yıl görev yapmış delege ve genel sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaketleri takdim edildi. 20 yıl üzeri görev yapması sebebiyle Borsamız Genel Sekreteri Ali Ayık Hizmet Şeref Belgesi ve plaketini, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş taktim etti. Böyle bir ödül almanın memnuniyetini dile getiren Genel Sekreter Ayık, “20 yılı aşkın süredir camiamıza hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi.
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Ve şeref ödülü
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