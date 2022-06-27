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Hizmet içi eğitim

Yozgat Şehir Hastanesinde personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 02:01
Hizmet içi eğitim

Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Uygulaması kapsamında personellere yönelik Diyetisyen Onur Yıldıran ve Diyabet Hemşiresi Şehri Arslan tarafından ‘Sağlıklı Yaşam ve Diyabet Eğitimi’ verildi. Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Eğitime vermiş oldukları katkılardan dolayı Diyetisyen Onur Yıldıran ve Diyabet Hemşiresi Şehri Arslan’a ve katılım sağlayan çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hizmet Içi Eğitim
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