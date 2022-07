Hedef bin 200

Kuran Kursuna kayıtlı öğrencilerle her hafta bir araya gelerek sohbet etmeye ve dondurma ikramında bulunmaya devam edeceklerini belirten Kaymakam Açıkgöz, Dedefakılı Beldesinde açılan Yaz Kuran Kursunu ziyaret etti. Şuana kadar Yaz Kur’an Kurslarına kayıtlı öğrenci sayısın 900’e yaklaştığını belirten Açıkgöz, hedefin bin 200 çocuğa ulaşmak olduğunu ifade etti. Kurslara katılımın artması ve devamlılığın en üst seviyede olması için kurslarımızı her hafta ziyaret edeceğini ifade eden Açıkgöz, “Şükürler olsun ki, Yaz Kur’an Kursları ilçemizde yoğun katılımla başladı. Bugüne kadar ilçemizde ulaşılan en yüksek kayıt oranına şimdiden ulaştık. Fakat bunu kafi göremeyiz. Bu çocuklar bizim için çok kıymetli. Ülkemizi ve tüm mazlum milletleri huzura kavuşturacak erdemli bir nesil arzu ediyorsak bu evlatlarımıza sahip çıkmamız lazım. Yaz Kur’an Kurslarımıza kayıtlı öğrenci sayımız 900’e yaklaştı. Hedefimiz 1200 çocuğumuza ulaşmak. Kayıtlı öğrencilerle her hafta bir araya gelerek sohbet etmeye ve dondurma ikramında bulunmaya devam edeceğiz. Bu süreçteki emekleri için İlçe Müftümüz Yasin Baykal’a ve tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi