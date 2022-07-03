Yozgat Belediye Başkan Vekili Osman Erdem, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığına getirilen Barış Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi
03 Temmuz 2022 Pazar 02:11
AK Parti Yozgat teşkilatından MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirildi.
Yozgat Belediye Başkan Vekili Osman Erdem, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığına getirilen Barış Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi