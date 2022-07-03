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Hayırlı olsun

AK Parti Yozgat teşkilatından MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirildi.

03 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Hayırlı olsun

Yozgat Belediye Başkan Vekili Osman Erdem, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığına getirilen Barış Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. »Haber Merkezi 

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Hayırlı Olsun
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