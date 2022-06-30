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Gündem köy okulları

Ankara’daki Yozgatlıların buluşma noktalarından olan Yozgatlılar Birlik ve Dayanışma Vakfı (YOBİDAV) tarafından sohbet programı düzenlendi.

30 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Gündem köy okulları

Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata katıldı. Böyükata sohbet programında "Kırsalda Eğitime Dair ‘Köy Koleji’ Düşüncesi" konuyu anlattı. Programda Böyükata, köy ve kasabalar başta olmak üzere pek çok farklı yerleşim birimleri ile farklı düzeyde eğitim gören öğrencilere yönelik yürüttüğü gönüllü faaliyetleri ışığında değerlendirmelerde bulundu. Böyükata, köy okullarının bilgi kaynaklarına ulaşma bakımından, sahip oldukları doğal çevre bakımından ve okullardaki öğrenci sayılarının azlığı ile öğrenci profillerindeki değişme bağlı olarak ortaya çıkan avantajlı yanlardan bahsetti ve “butik okul” özelliğindeki bu okulların “köy koleji” olarak nitelendirilmesiyle ortaya çıkan olumlu düşüncenin önemine vurgu yaptı.
YOBİDAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Genel Başkanı Durak Turan Düz, Böyükata’ya teşekkür ederek, Eylül ayında yeni konular ve yeni konuşmacılarla benzer buluşmaları devam ettireceklerini ifade etti.
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Gündem Köy Okulları
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