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Gönül köprüsü kuruyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarla ve esnafla sık sık bir araya gelmeye, yanlarında olmaya devam ediyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Gönül köprüsü kuruyor

Vatandaşlar ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Köse, her zaman vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin talep ve önerileri bizim için her zaman değerlidir. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızın sohbetlerine ortak oluyor, birlikte daha güzel bir Yozgat için istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla da bir araya gelerek, çalışmalarımızla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların memnuniyeti hemşehrilerimizden görmemiz bizleri ayrıca mutlu ediyor. Vatandaşlarımız modern şehircilik anlayışıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Amacımız her vatandaşımızın yaşamlarını modern ve çağdaş anlamda kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı. Köse, “Kadim Şehrimiz Yozgat için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, hemşehrilerimizle bir araya gelerek gönül köprüleri kuruyoruz. Yüce Mevla'm bizlere şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı hizmetler sunmayı nasip etsin” dedi.
»Haber Merkezi
 

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Gönül Köprüsü Kuruyor
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