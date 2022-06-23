Gıybet anlatıldı

Yozgat Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliği ile hazırlanan programda İl Müftülüğü Kuran Kursu Hocası Halide Erciyas tarafından ‘Gıybet’ konusu hakkında bilgi verildi. Eski Askerlik Şubesinde düzenlenen programda Erciyas, gıybet konusuna değindi.

Gıybet konusu hakkında kadınları bilgilendiren Erciyas, “ Gıybet, bir kimsenin gıyabında, onun hoşlanmayacağı şeyleri ifade etmektir. Bu insanla ilgili her konuda olabilir; fiziki yapısından, kılık kıyafetinden tutunda, diniyle diliyle, milletiyle, soyuyla- sopuyla, mesleğiyle, bütün davranışlarına kadar her konuyu içine alır. Müslümanın zulmetmeyeceğini kardeşini zulme teslim etmeyeceğini, elinden ve dilinden bütün insanların emin olacağını, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi içinde istemesi gerektiğini emir buyuran İslam; insanın ne yüzüne nede arkasından, ne eliyle nede diliyle haksızlık edilmesine asla müsaade etmemiş, insanın hak ve hukukunu özel koruma altına almış, onu aşağılamayı, onunla alay etmeyi, gizli hallerini araştırmayı yasaklamış. Bu nedenle insanların incinmesine, onların haklarını ihlale götüren gıybeti de şiddetle yasaklamıştır. Gıybetle insanın haysiyet ve şerefine saldırı söz konusudur. Düşmanlıkların fitilini tutuşturan, huzursuzluklara yol açan, nice badirelere sürükleyen, ahirette müflisler arasına dâhil eden, hayatı zindan, ahireti heba eden yine gıybettir. Allah'ın yüce Resulü gıybetle ilgili ashabına: “Gıybet nedir bilir misiniz”? diye sordu. Ashap: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir dediler.” Resûlü Ekrem: “Gıybet kardeşini hoşuna gitmeyen şeyle anmandır.” buyurdular. Birisi: “Dediğim şeyler kardeşimde varsa ne buyursunuz”. Rasülü Ekrem:”Söylediğin onda varsa gıybet etmiş olursun eğer yoksa ona bühtan( iftira )etmiş olursun. Buyurdular (Müslim. birr, 70) Bir mümine düşen ayıpları açmak değil örtmek, yıkmak değil yapmaktır; dağıtmak değil toparlamaktır; düşmanlıklara zemin hazırlamak değil, sevgi tohumları atıp onları yeşertmektir. Nasıl ki bir insanın mahrem yerlerini örten elbise ne ise, o elbise ne kadar zaruri ise bununla beraber, bir insanın elbisesini yırtıp parçalayıp, ayıp olan yerleri açmak ne kadar gayri insani bir davranışsa, insanların eksik ve kusurlarını veya hoşlanmayacağı şeylerin meydana çıkarılması da en az onun kadar gayri ahlaki bir davranıştır.” dedi.

