‘Festivalde yerinizi alın’

3-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan festival kapsamında ‘Yöresel Ürünler Festivali’ kurulacak. Kurulacak olan yöresel ürünler festivali hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Sınırlı sayıda kurulacak olan çadırlarda yer alarak, el emeği göz nuru ürünlerinizi sergileyip satışlarını yapmak için belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Katılımınız ve el emeği ürünlerinizle festivalimize değer katmanızı bekliyoruz. Yer temini ücretsiz olarak verilecektir” ifadelerini kullandı.

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