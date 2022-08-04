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Festival başladı

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Festivali başladı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Festival başladı

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, 7 Ağustos Pazar günü akşamı sona erecek festivalin, her gününün dolu dolu geçeceğini söyledi.
Festivalde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemek istediklerini ifade eden Bozdemir, "Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. 23 yıldır bu şenlik düzenleniyor. Burada huzur içinde bir arada yaşıyoruz. Gurbette yaşayan hemşehrilerimizin, onların çocuklarının baba ocaklarını görmeye atalarının, dedelerinin evlerini, mezarlarını ziyaret etmeye ihtiyaçları var. Bu şenlikler bunlara vesile oluyor." dedi. 
Festival etkinlikleri kapsamında çocuk şenlikleri, spor müsabakaları, şiir dinletisi ve daha birçok etkinliğin yer aldığı bilgisini veren Bozdemir, şenlik kapsamında paneller, söyleşiler, sinema, tiyatro etkinliklerinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.  »AA

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FESTiVAL BAŞLADI
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