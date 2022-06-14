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Etkin mücadele

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personelleri tarafından mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla bulundukları illerden Yozgat’a gelen vatandaşlar ve aileleri ziyaret edildi.

14 Haziran 2022 Salı 00:24
Etkin mücadele

‘12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’ kapsamında İl Müdürlüğü personelleri Aydıncık, Sarıkaya, Şefaatli, Yerköy ilçeleri ile merkeze bağlı Dayılı köyünde bulunan mevsimlik işçileri ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundular. Yapılan ziyaretlerde ailelere çocuk işçiliği ile mücadele hakkında bilgi verildiğini aktaran İl Müdürü Taner Yıldız, “ Personellerimiz Merkeze bağlı Dayılı köyümüzde ve mevsimlik işçilerin bulunmuş oldukları ilçelerde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İl Müdürlüğü olarak 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında mevsimlik tarımda çalışan çocukların çalışmalarının önlenmesi amacıyla ziyaretlerde bulunuldu. Bu kapsamda İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek danışmanlarının aileler ile bir araya gelerek çocuk işçiliği ile mücadele hakkında bilgi verildi. Değerli vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerle çocuk işçiliği ile etkin mücadele edilecektir” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Etkin Mücadele
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