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‘Esnafımızın yanındayız’

DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Yılmaz yoğun bir şekilde sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine Sarıkaya ilçesinde devam ediyor.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:29
‘Esnafımızın yanındayız’

Ziyarette İl Başkanı İsmail Yılmaz ve il yönetimine, Sarıkaya ilçe yönetimi eşlik etti.  Esnaf ile bir araya gelen İl Başkan Yılmaz sıkıntı ve talepleri dinledi. 
İl Başkanı Yılmaz, ‘’DEVA ailesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.
Sorunlara çözüm odaklı çalıştıklarını belirten Yılmaz, “İlçelerimize yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında esnaflarımızla da bir araya geliyoruz. Esnaflarımızın isteklerini sıkıntılarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Dertlerine sıkıntılarına bir nebze olsun faydamız dokunabilirse ne mutlu bizlere. Bizler Her zaman vatandaşlarımızın, esnaflarımızın yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu zamana kadar yanlarındaydık bundan sonrada olacağız” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

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Esnafımızın Yanındayız
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