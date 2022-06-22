Er ve erbaşlara eğitim

Açık Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu’nda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanı Sosyolog Merve Er tarafından ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ programında er ve erbaşlar bilgilendirildi. İyi bir başlangıç yapmanın evliliğin ömrünü uzattığına değinen Sosyolog Er, “Evlilik kararı ve eş seçimi, hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir olmamalıdır. Çünkü alınan kararla birlikte kişi bundan sonraki hayatını kiminle geçireceğini, kendini bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının anne ve babasının kim olacağına karar vermektedir. Bu nedenle eş seçimini şansa bırakmak yerine doğru adımlar atmalıyız. Evlendikten sonra eş seçiminden dolayı pişmanlık duyan bireylerin genellikle; Evlenmeden önce eşlerinde veya ilişkilerinde var olan problemleri görmezden geldikleri, evlilikten gerçek dışı veya abartılı beklentileri olduğu, karşısındaki kişinin mizaç özellikleri ve bu özelliklerin kendisiyle uyuşmasından ziyade fiziksel özelliklere dikkat ederek evlendikleri görülmektedir. Çiftler evlilik kararı alırken dikkat etmeli çünkü yapılan şu davranışlar çiftlerin boşanma ihtimalini artırmaktadır: Acele ve ani karar verme, kişinin evlenememe korkusuyla düşünmeden hareket etmesi, birbirini yeterince tanımamak, birbirine uymayan düşünce yapıları, sadece mantık veya sadece aşk evliliği yapmak, yalnız kalma korkusuyla ani karar verme, eşin ailesiyle anlaşamamak. Artan boşanma sayıları dikkate alındığında çiftler evlilik öncesi süreci iyi değerlendirmelidir” dedi. Haber Merkezi