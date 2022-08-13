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‘Durmak yok yola devam’

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretlere hız kesmeden devam ediyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
‘Durmak yok yola devam’

İlçeleri, beldeleri, köyleri gezen Milletvekili Başer, durmadan yorulmadan vatandaşlar ile bir araya geliyor. Herkesin sıkıntısını derdini dinleyen Başer, not olarak Ankara’da mecliste hepsini tek tek inceleyeceğini belirtti. 
Ziyaretleri kapsamında Başer, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çandır ve Sırçalı’yı ziyaret etti. Yaşlısından gencine herkes ile bire bir sohbet eden Başer, genç çiftlerin ise en mutlu günlerine katılım sağladı. 
VATANDAŞLAR İLE İÇİ İÇE
Gittiği her ilçede, beldede, köyde vatandaşla ile bir araya gelen Başer, her biriyle bire bir sohbet etti. Başer, “Her daim halkımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimiz kapsamında Yozgat’ımızın tüm ilçelerini beldelerini mahallelerini geziyoruz. Tüm vatandaşlarımız ile bire bir sohbet ederek isteklerini taleplerini dinliyoruz. Meclise döndüğümüzde tüm vatandaşlarımızın isteklerinin ve taleplerinin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
ESNAFA ZİYARET
İlçe ziyaretlerinde esnafları ziyaret eden Başer, “Biz seçimden seçime değil yılın her günü vatandaşlarımızın arasındayız. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnaflarımız başımızın tacıdır. AK Parti olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız günün 24 saati hangi konuda olursa olsun sorunlarına çözüm üretmemiz için bizimle görüşebilirler. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için ne kadar çalışsak azdır. Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunduk.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Durmak Yok Yola Devam
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