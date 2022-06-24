‘DURDURUN BU ZAMLARI!’

TBMM Genel Kurulunda konuşan Keven, “Yozgat Boğazlıyan ilçemizde 17 Haziran Cuma günü bir yurttaşımız ilçedeki zincir marketlerden birine girerek alışveriş yapmak istemiştir. Fiyatların yüksekliği karşısında önce sinir krizi geçiren sonrasında da arabasından aldığı tüfekle marketin içerisinde sağa sola ateş açan hemşerimiz çevresinde çok sakin biri olarak bilinmektedir. Yaşanan olayda çok şükür ciddi bir yaralanma olmamıştır. Bu bir cinnet hâlidir, hiç kimse böyle bir hareketi bilerek isteyerek yapmaz. Maalesef AKP iktidarı, her gün yaşanan yüksek zamlarla toplumun ayarını, psikolojisini bozmuş, toplum çıldıracak duruma gelmiştir. İnsanların bu süreçte birbirine tahammülü kalmamıştır. Yaşanan bu tablo daha da kötüye gidebilir. Yeter artık, durdurun bu zamları! Bu hayat pahalılığına bir son verin. Beşli çeteler yerine biraz olsun geçim sıkıntısı çeken halkımızı düşünün. Artık vatandaşımız rahat bir nefes alsın!” diye konuştu.

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