Dört yıllık çaba

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni Fakülte birincisi Mustafa Kabak’ın konuşması ile devam etti.

Kabak konuşmasında: “Genç bir Ziraat Mühendisi olarak, 4 yıllık çabanın karşılığı olan mezuniyet diplomasını ailelerimizin ve siz değerli hocalarımızın sayesinde almış bulunmaktayız. Başta kendimize, ailemize ve vatanımıza faydalı olabilecek mükemmel bir meslek olan Ziraat Mühendisi olduk. Bundan sonra sizlerden almış olduğumuz eğitim ve bilgiyi uygulayarak Ülkemize katkıda bulunacağız” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz yaptığı konuşmada: “Ziraat eğitimi alan Ziraat Mühendisleri, bitkisel ve hayvansal üretimin etkileşimini en iyi analiz eden ve buna göre stratejiler belirleyerek çevre ve iklimin zarar görmesini engelleyen, önemli bir meslek grubu olduğu unutulmamalıdır. İnsan var oldukça Ziraat Mühendisliği önemini kaybetmeden, hatta artarak devam edeceği unutulmamalıdır." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Üniversitemiz Ziraat Fakültesinden bu ülkenin yarınları ve geleceği olan ziraat mühendislerini mezun etmenin halkı gururunu yaşadıklarını söyledi. Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nden başarılı şekilde dört senelik bir emek ve çabanın arkasından hak ettiğiniz diplomayı alıyor ve bugün mezun oluyorsunuz. Buradan almış olduğunuz eğitim, deneyim ve tecrübe sizlerin bundan sonraki bireysel gayret ve çabanızla taçlanacak ve bu ülkenin yarınlarına tarım politikalarına, tarım ekonomisine ve gıda arzına katkı olma noktasında önemli bir sürecin yönetilmesinin mimarları bireyleri haline geleceksiniz. Ondan dolayı sizden beklentimiz toplumun beklentisi bir ziraat mühendisi olarak insanlığın beklentileri nelerse bunlara karşılık verecek, süreçlerin doğru yönetilmesi buna katkı sunacak bir hedefi bir ekseni merkezinize koymalısınız. İnanıyorum ki Yozgat Bozok Üniversitesi eğitim-öğretim süreçlerinde sizlere bunu bu farkındalığı öğretti diye düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi kimliğine ve diplomasına sahip olan ziraat mühendisleri her alanda kendilerini kesinlikle fark ettireceklerdir. Ziraat Fakültemiz bu üniversitenin köklü fakültelerinden bir tanesi. Ulusal ve uluslararası düzeyde Ziraat Fakültemizi Azerbaycan Tarım Üniversitesi ile başka üniversitelerimizle çift diploma olmak üzere yakın zamanda protokol yaparak üniversitemizin öğrencilerinin başka üniversitelerde okuyarak oradaki öğrencilerin burada okuyarak öğretim üyelerinin değişimlerinin desteklenmesini sağlayacak bir değişim protokolü yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla çift diplomalı uluslararası görünürlüğü de artıran bu açıdan tercih edilen bir fakülte olmayı daha güçlü bir fakülte olmayı yeğliyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi büyürse gelişirse, güçlü olursa şehir de güçlü olur diyen bu temelde de üniversitemize katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen değerli iş insanımız Bilal Şahin Bey’e teşekkür ediyor mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

Tören, dereceye giren öğrencilere diploma ve Hayırsever iş insanı Bilal Şahin’in verdiği hediyelerin takdimi ile sona erdi. »Haber Merkezi

