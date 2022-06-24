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Dört bir yanda çalışma

Yozgat Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

24 Haziran 2022 Cuma 02:11
Dört bir yanda çalışma

Kaldırım ve yol çalışmalarına hız veren belediyesi çalışmalarına hız kazandırdı. Yozgat Belediyesi tarafından bir yandan yol yapım çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan da kaldırım ve yollarda temizlik çalışmaları sürüyor. Yaz ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarını aralıksız devam ettiren belediye hem yol, hem kaldırım hem de temizlik çalışmalarına sürdürüyor. 
Ekiplerinin şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Yozgat Belediyesi olarak şehrimizin hem alt yapı, hem de üst yapı çalışmaları yapıyoruz. Alt yapı çalışmalarımız devam ederken üst yapı çalışmalarımızı da hızlandırdık. Kaldırım, refüj, yol ve temizlik gibi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene asfalt çalışmalarına da yoğun vereceğiz. Yarım kalan yollarımız ile planladığımız yollarda asfalt çalışmalarına da önümüzdeki günlerde ağırlık vereceğiz. Şuanda bozulan yollarımızda yama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha rahat olmaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.” dedi.
»Haber Merkezi
 

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Dört Bir Yanda çalışma
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