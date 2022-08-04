İçerisinde birçok etkinliğin yer aldı festivalde çocuklar unutulmadı. Belediye Meydanına kurulan şişme oyun parkı ile çocuklar festival boyunca doyasıya eğlenecek. Kurulumu gerçekleştiren şişme oyun parkına tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Festivalimiz kapsamında çocuklarımızın doyası eğlenmesi için Belediye Meydanına kurulumunu yaptığımız çocuk oyun parkı gurupları festival boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca günün belirli saatlerinde animatör eşliğinde oyunlar oynanacak çeşitli hediyeler verilecektir. Çocuklarımız için düzenlemiş olduğumuzu eğlence etkinliklerine tüm çocuklarımız davetlidir” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi