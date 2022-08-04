Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.684,46
ALTIN
1.017,62
DOLAR
17,94
STERLİN
21,82
EURO
18,25

Çocuklar unutulmadı

Akdağmadeni ilçesinde, belediyenin kuruluşunun 160’ıncı yıl dönümünün kutlanacağı ve 2019 yılında birincisi yapılan “Akdağmadeni Kültür, Turizm ve Salep Festivali” bugün başladı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Çocuklar unutulmadı

İçerisinde birçok etkinliğin yer aldı festivalde çocuklar unutulmadı. Belediye Meydanına kurulan şişme oyun parkı ile çocuklar festival boyunca doyasıya eğlenecek. Kurulumu gerçekleştiren şişme oyun parkına tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Festivalimiz kapsamında çocuklarımızın doyası eğlenmesi için Belediye Meydanına kurulumunu yaptığımız çocuk oyun parkı gurupları festival boyunca ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca günün belirli saatlerinde animatör eşliğinde oyunlar oynanacak çeşitli hediyeler verilecektir. Çocuklarımız için düzenlemiş olduğumuzu eğlence etkinliklerine tüm çocuklarımız davetlidir” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Unutulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festival başladı
Festival başladı
'Birlik ve beraberliğimiz güçlenecek'
'Birlik ve beraberliğimiz güçlenecek'
6 bin yıllık tarih
6 bin yıllık tarih
Etkinlik öncesi ziyaret
Etkinlik öncesi ziyaret
Erken Teşhis Hayat Kurtarır
Erken Teşhis Hayat Kurtarır
Altyapı çalışmaları tamamlandı
Altyapı çalışmaları tamamlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim