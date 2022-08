ÇİFTÇİ SUYA KAVUŞTU

Uzunlu Barajı’nda devam eden Kapalı Sistem Çalışması sebebiyle barajdan su bırakılmaması sonucu mağdur olan üreticilerin beklentilerini karşılıksız bırakmayan Başer, DSİ Bölge Müdürü ile yaptığı görüşme sonrası Uzunlu Barajı’dan bir hafta süre ile su verilmesini temin etti. Su verilmesi mutluluğunu barajda yaşayan Milletvekili Başer; “Sıcaktan ürünleri kurumaya yüz tutan çiftçimizin, üreticimizin taleplerine kayıtsız kalamazdık. Bölgedeki Kapalı Sistem Çalışmasını durdurarak ihtiyaç duyulan suyu kanallara verdik. Yeter ki çiftçimiz üretsin, yeter ki üreticilerimiz kazansın” dedi.

Uzunlu Barajı hattında yapımı devam eden Kapalı Sulama Sistemi çalışması sebebiyle beklediği suyu alamayan bölge çiftçisinin imdadına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yetişti.

Aşırı sıcaklar sebebiyle, kuyusundan yeri suyu alamayan ve her geçen gün ürünleri sararan çiftçilerin feryadını duyan Milletvekili Başer, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü’nü arayarak, bu talebe ve bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

Kapalı Sulama Sistemi çalışması yapılan bölgelerde iş bitene kadar barajdan hiçbir şekilde su verilmezken Başer, çalışmaları başka bölgelere kaydırarak çiftçinin beklediği su kanalına bir hafta süre ile suyun bırakılmasını sağladı.

Milletvekilliği sürecinde her zaman üreticinin ve bölge halkının yanında olduğunu yapmış olduğu çalışmalar ve ortaya koyduğu eserle gösteren Milletvekili Yusuf Başer, çiftçilerden bir kez daha hayır duası aldı.

Yozgat’taki yoğun çalışma programına rağmen, her şeyi öteleyerek Uzunlu Barajı’na gelen Başer, su bırakılma anındaki mutluluğu üreticilerle birlikte yaşadı.

Beraberinde; Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İlçe Başkanı Osman Düğenci, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Uzunlu halkıyla birlikte Uzunlu Barajı’ndan bir su bırakılmasını izleyen Milletvekili Yusuf Başer, yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Uzunlu Barajımız, Uzunlu, Boğazlıyan, Çandır çiftçilerimizin uzun yıllardır hayali. Bizler de AK Parti iktidarları olarak Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Eski Türkiye’de su akar Türk bakar” sözü vardı. Bu sözü tarihin çöp sepetine atmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da o manada bir damla su varsa onu barajlar marifetiyle topluyor, çiftçimizin emrine ve hizmetine sunuyoruz.

Şu an içerisinde bulunduğumuz Uzunlu Barajımızda kaçaklar vardı, 2013 yılında bu kaçakları rehabilite ettik ve ardından da geçen yıl içerisinde burayı 175 milyon Dolar’la Dünya Bankası’ndan kredi kullanmak suretiyle hem Uzunlu’yu, Boğazlıyan’ı 5 etap olmak üzere ihale etmiş durumdayız.

Temel hedefimiz 2023 yılında Çandır ilçemizin altında bulunan Uzunlu Beldemiz ve Boğazlıyan Kemaliye Mahallesi dahil olmak üzere bu alandaki toplamda 8 bin hektar olan bu arazinin 4 bin 700 hektarını inşallah 2023 yılının sulama mevsiminde bölge çiftçimizin emrine ve hizmetine sunacağız.

Bugün burada çiftçilerimizin bir hafta içerisinde mahsullerini sulaması için DSİ Bölge Müdürümüz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek adına baraj suyunu açtık.

Amacımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman çiftçinin, üreticinin yanında ve yakınında olduğunu göstermek, üreten Türkiye’yi, üreten Boğazlıyan’ı hep beraber dünyaya tanıtmaktır.

Normal şartlar altında hiçbir yerde kapalı sistem çalışması yaparken bu su açılmaz. Biz; çiftçilerimizin, üreticilerimizin mağdur olmaması için birinci ve ikinci etap çalışmalarını 3 ve 4’üncü etaplara kaydırarak çalışmalar orada devam edecek. Bir hafta sonra ise tekrar kalan bölgeleri bitirmek suretiyle hiçbir gecikme olmadan tamamlayacağız.

Temel amacımız üretimin miktarını artırmak, çiftçimizin daha fazla kazanmasını temin etmektir.

Boğazlıyan çiftçisine hayırlı olsun, ürünleri bereketli olsun. Çiftçi kardeşlerimiz sulu tarımla birlikte dekar başına ürün verimi artacak ve daha çok kazanacak. Biz çiftçimizin daha çok kazanması, daha çok üretmesi için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki, Türkiye’de en ufak akar suya gölet yapıyorsa biz de o manada sayın Cumhurbaşkanımız’dan almış olduğumuz bu aşk ve heyecanla nasıl ki onun Türkiye sevdası var, benim de Yozgat sevdam var. Dolayısıyla biz de o manada sadece Devlet Su İşleri olarak yapmıyoruz aynı zamanda KOP kapsamında Konya’dan sonra en fazla kapalı sistem yapan iliz. Allah razı olsun bu manada kurum müdürlerimiz gece gündüz çalışıyor, ben çalışıyorum, herkes çalışıyor. Kazanan çiftçimiz, kazanan üreticimiz oluyor.” »Haber Merkezi