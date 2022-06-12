Çalışmaları inceledi

Reisbey Caddesi asfalt öncesi mekanik serimi çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ekinci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. ‘Terapi gibi izlemek isteyenleri bekleriz’ diyen Ekinci, “İş makinalarımız hiç durmuyor. İlçemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi