Çalışmalar devam ediyor

Eskipazar Mahallesi’nde ekipler tarafından kaldırım çalışmasının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrimizin her köşesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüce Mevla'm bizlere hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin. Eskipazar Mahallesi’nde ekiplerimizde kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Halkımız için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye ekiplerince temizlik çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Köse, “Sabahın ilk ışıkları ile temizlik çalışmalarımız başladı. Ekiplerimiz kaldırım temizliği ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimiz için en iyisini yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Haber Merkezi

