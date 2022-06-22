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Bozok’tan yarışma

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ‘Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız” temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Bozok’tan yarışma

Bozok Üniversitesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ bir darbe girişimi tasarlayarak Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığını ve demokrasisini hedef almıştır. Ancak milletimiz büyük bir azim ve kararlılıkla direniş göstermiş ve darbe girişimini engellemiştir. Düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla birlikte milli irademizin ve bağımsızlığımızın temsili olan bayrağımızı en iyi şekilde betimleyecek eserler ortaya çıkararak bu ruhun gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir.”
‘Milli İrademizin Temsili, Bayrağımız’ temalı Fotoğraf Yarışması'na son başvuru tarihi 27 Haziran olarak belirtildi. Yarışmada birinci olan öğrenci üç bin lira, ikinci olan öğrenci iki bin lira ve üçüncü olan öğrenci ise bin lira ile ödüllendirilecek. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bozoktan Yarışma
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