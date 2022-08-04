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'Birlik ve beraberliğimiz güçlenecek'

Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından “Şefaatli Halk Konseri” düzenlenecek.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
'Birlik ve beraberliğimiz güçlenecek'

6 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek halk konserinde İsmail YK ve Osman Öztunç sahne alarak vatandaşlarla buluşacak. 
Animasyonlar, çocuk gösterileri ve ödüllü yarışmaların düzenleneceği halk konseri ile ilgili Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “6 Ağustos 2022 tarihinde birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğimiz konser ve etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Animasyonlar, çocuk gösterileri ve ödüllü yarışmaların yapılacağı programımız kapsamında saat 18.30’daq Osman Öztunç konser verecek. Saat 20.30’da ise İsmail YK halkımız ile buluşacak” dedi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Birlik Ve Beraberliğimiz Güçlenecek
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