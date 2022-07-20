Birinci Yozgat’tan

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 50 öğrencinin toplamda 80 fotoğrafla katıldığı yarışmada jüri tarafından ön elemeyle ilk 10 fotoğraf belirlendi. Boyut, özgünlük, müdahale gibi farklı teknik taramalardan geçen fotoğraflar ise halk oylamasına sunuldu.

Bin 500’e yakın oylama sonucunda ‘Bayrağın İzinde’ adlı fotoğrafıyla Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencisi Bekir İren birinci, ‘Abbara ve Bayrak’ adlı fotoğrafıyla Mardin Artuklu Üniversitesinden Latif Sakız ikinci, ‘Bayrak Sevgisi’ adlı fotoğrafıyla Anadolu Üniversitesinden Fatih Balaman ise üçüncülüğe hak kazandı. »Haber Merkezi